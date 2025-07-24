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15:00, 24 июля 2025Из жизни

Netflix отказался продлевать контракт с принцем Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри лишатся контракта с Netflix из-за низких рейтингов
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Yui Mok / Pool Photo via AP / AP

Меган Маркл и принц Гарри не получат новый контракт с Netflix после провала их проектов. Об этом сообщает Daily Mail.

Шоу Меган With Love, Meghan не вошло в топ-300 программ Netflix за первое полугодие 2025 года, а документальный фильм принца Гарри о поло занял лишь 3436-е место из семи тысяч проектов. Анонимный источник в компании заявил, что сделка «мертва». По его мнению, Гарри и Меган лишатся контракта из-за низких рейтингов.

Несмотря на анонс второго сезона With Love, Meghan, Netflix не планирует продлевать соглашение с парой на 100 миллионов долларов (около 8,7 миллиарда рублей). «У нее было все — имя, платформа, пресса, но цифры ужасны», — сказал инсайдер. Даже повторы сериала «Форс-мажоры», где когда-то снималась Маркл, собрали больше зрителей — 5,3 миллиона просмотров против 500 тысяч у проекта Гарри.

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Эксперты считают, что Netflix может сохранить «осторожные отношения» с парой на случай их возможного развода — чтобы снять документальный проект. Пока же, кроме скандального фильма «Гарри и Меган», контент пары проваливался. Бренд-аналитики и вовсе назвали бизнес-стратегию герцогини «королевской катастрофой».

Ранее сообщалось, что жена принца Гарри Меган Маркл очень разозлилась из-за того, что самый богатый человек в мире Джефф Безос не позвал ее на свадьбу с Лорен Санчес. Журналисты издания отмечают, что Маркл отчаянно стремилась получить приглашение на свадьбу миллиардера в Венеции, так как считала это очень важным для своего имиджа.

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