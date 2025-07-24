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04:00, 24 июля 2025Интернет и СМИ

Мужчина оставил ужин в микроволновке на три недели, открыл ее и ужаснулся

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Пользователь Reddit с ником DoughnutMaestro рассказал о том, как случайно испортил собственный ужин, забыв о нем на долгое время. По его словам, он просто оставил еду в микроволновке.

«Около трех недель назад я приготовил куриные наггетсы. Но, чтобы они остыли, я спрятал их в микроволновку, потому что моя кухня, похоже, притягивает мух со всей округи. И забыл об их существовании. Сегодня вечером я открыл микроволновку. Как только я сделал это, запахло смертью! Это было похоже на какой-то ужасный научный эксперимент, и я думаю, что мне теперь нужна новая микроволновка», — ужаснулся автор.

Он добавил, что в последние несколько недель в его городе установилась небывалая жара, а сама микроволновка стояла аккурат напротив огромного окна, из которого на нее попадали солнечные лучи. По словам мужчины, в помещении днем становится настолько жарко, что оставленный на солнце шоколад превращается в жидкость, а пластиковые стаканчики плавятся от нагревания.

Как выяснилось, проблема автора оказалась не такой уж уникальной. В комментариях дин из пользователей рассказал, как оставил в микроволновке на две недели овсяную кашу. По его словам, после этого пахла она «не очень неприятно», но выглядела просто отвратительно. Другой посетитель площадки признался, что однажды на несколько месяцев убрал забитую едой фритюрницу. Открыв ее, он также понял, что стал автором «научного эксперимента».

Ранее другой пользователь Reddit с ником рассказал о скандале, которым он устроил своим соседям по квартире из-за того, что они постоянно воруют его еду из общего холодильника. Тем вечером автор поста принес домой торт, который испекла ему в честь дня рождения коллега.

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