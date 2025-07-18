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02:30, 18 июля 2025Интернет и СМИ

Мужчина устроил истерику из-за украденного торта и чуть не угодил в полицию

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: etonastenka / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Strong-Orange-3721 рассказал о скандале, которым он устроил своим соседям по квартире из-за того, что они постоянно воруют его еду из общего холодильника. Тем вечером он принес домой торт, который испекла ему в честь дня рождения коллега.

«Овсянка, яйца, молоко, хлеб — они берут все, что им вздумается, не гнушаются даже остатками еды, — написала автор. — Придя домой с тортом, я отрезал себе небольшой кусочек, а остальное положил в холодильник. При этом я специально сказал всем соседям по квартире, что торт в холодильнике мой, и попросил их не трогать его».

Однако позже, уже ночью, когда мужчина захотел съесть еще один кусок, он обнаружил что пропала половина его угощения. В ярости он начал стучать в двери комнат своих соседей и требовать, чтобы они вышли в холл. В истерике он заявил, что никуда не уйдет, пока поедатель торта не признается в совершенном преступлении, а уже после этого автор пообещал «надрать ему задницу».

Однако виновник не появился. Один из соседей сказал, что торт съел не он, но хорошо бы перестать шуметь, поскольку от этого страдают и не замешанные в краже из холодильника люди.

«В конце концов приехали полицейские — видимо, кто-то из них пожаловался на шум. Только тогда другие соседи вышли из своих комнат. Офицеры просто сказали нам вести себя прилично и не шуметь, после чего удалились. На секунду я действительно забеспокоился — меньше всего мне хотелось бы попасть под арест из-за торта», — заключил автор.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как оригинально отомстила соседу за воровство ее еды. Комментаторы назвали ее способ мести опасным.

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