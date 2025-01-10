Девушка оригинально отомстила соседу за воровство ее еды

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как оригинально отомстила соседу за воровство ее еды. Комментаторы назвали ее способ мести опасным.

Автор поста написала, что арендует жилье совместно с соседом. По ее словам, она ежедневно готовит себе пищу перед отъездом на работу, однако с недавних пор ее еда начала пропадать. «Я обратилась к соседу по поводу пропажи моих заготовок, но он заявлял, что не причастен к этому», — отметила она.

Девушка рассказала, что у ее соседа сильная аллергия на орехи, о чем он предупредил ее, когда заезжал в квартиру. «Я не хранила орехи в нашей общей кухне из-за его аллергии», — добавила она. Однако после нескольких эпизодов пропажи ее еды, поняв, что ее заготовки ворует сосед, она решила ему отомстить.

Героиня истории добавила в макароны с сыром миндальный порошок, в очередной раз попросила соседа не трогать ее еду и подписала контейнер с блюдом. «Я отправила ему сообщение с фотографией блюда и просьбой не трогать его», — подчеркнула она. В итоге, как сообщила автор, ее сосед съел макароны, после чего его госпитализировали с аллергической реакцией. «Его мать позвонила мне в ярости, кричала на меня и назвала монстром, который отравил его сына», — возмутилась девушка.

В комментариях пользователи раскритиковали месть рассказчицы соседу. По их мнению, девушка могла подвергнуть опасности молодого человека. Многие также заявили, что месть автора можно расценить как преступление.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как оригинально отомстила соседке. Женщина пожаловалась, что знакомая постоянно парковалась возле ее дома.