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10:10, 24 июля 2025Культура

Отмену концерта Гергиева в Казерте назвали уроном для итальянцев

Михаил Швыдкой назвал отмену концерта Гергиева в Казерте уроном для итальянцев
Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Отмена концерта выдающегося российского дирижера Валерия Гергиева в Казерте стала уроном для итальянской публики. Об этом ТАСС заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Собеседник агентства подчеркнул, что решения об отмене выступлений Гергиева и пианиста Александра Романовского были приняты по политическим соображениям. По словам спецпредставителя президента, это лишь доказывает, что отмена российской культуры все еще существует.

«Сегодня Гергиев — один из мировых лидеров в сфере искусства. Поэтому отмена его концерта — это, прежде всего, урон для итальянской публики», — заявил Швыдкой.

Ранее концерт Валерия Гергиева в Италии отменили. Руководство Королевского дворца в Казерте решило не рисковать из-за споров о позиции дирижера и возможных протестов, которые могли организовать украинские ассоциации, на фоне его выступления.

Концерт пианиста Александра Романовского в Италии также был отменен. Причиной стало выступление артиста в Донецкой народной республике (ДНР) в 2022 году.

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