Михаил Швыдкой назвал отмену концерта Гергиева в Казерте уроном для итальянцев

Отмена концерта выдающегося российского дирижера Валерия Гергиева в Казерте стала уроном для итальянской публики. Об этом ТАСС заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Собеседник агентства подчеркнул, что решения об отмене выступлений Гергиева и пианиста Александра Романовского были приняты по политическим соображениям. По словам спецпредставителя президента, это лишь доказывает, что отмена российской культуры все еще существует.

«Сегодня Гергиев — один из мировых лидеров в сфере искусства. Поэтому отмена его концерта — это, прежде всего, урон для итальянской публики», — заявил Швыдкой.

Ранее концерт Валерия Гергиева в Италии отменили. Руководство Королевского дворца в Казерте решило не рисковать из-за споров о позиции дирижера и возможных протестов, которые могли организовать украинские ассоциации, на фоне его выступления.

Концерт пианиста Александра Романовского в Италии также был отменен. Причиной стало выступление артиста в Донецкой народной республике (ДНР) в 2022 году.