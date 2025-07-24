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20:37, 24 июля 2025Из жизни

Парикмахера по ошибке приняли за миллиардера и похитили

В Великобритании похитили мужчину, по ошибке принятого за миллиардера
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

В Лондоне похитили парикмахера из Бельгии, которого бандиты по ошибке приняли за миллиардера, сделавшего состояние на криптовалюте. Об этом сообщает издание The Times.

21-летний Квентин Сепельяк, стригущий известных бельгийских футболистов, попал в Лондон по вине девушки. Перед похищением он познакомился в соцсети с 20-летней Давиной Рааймакерс и похвастался, что успешно торгует криптовалютой. Она ответила, что у нее богатые родители, и пригласила его провести выходные в роскошной квартире в центре Лондона.

Когда Сепельяк приехал, девушка привела его в съемную однокомнатную квартиру в районе Шепердс-Буш. Там на него напали ее сообщники — ее 28-летний парень Адлан Хаджи и двое других мужчин. Нападавшие приставили к горлу парикмахера мачете, избили его и для устрашения показали видео о расправе над другим человеком.

Злоумышленники потребовали, чтобы Сепельяк перевел им 500 тысяч фунтов стерлингов (53 миллиона рублей). Тот ответил, что у него нет таких денег. На криптовалютном счете, который он продемонстрировал похитителям, действительно оказалось лишь 6,71 фунта (720 рублей).

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Тогда его заставили позвонить другу в Бельгию и попросить еще денег. Тот после звонка обратился в полицию. В итоге похитители отобрали у парикмахера две тысячи фунтов (214 тысяч рублей), вернули паспорт с телефоном и отвезли на вокзал. Там его встретили сотрудники Скотленд-Ярда.

Сепельяк показал следователям квартиру, где его держали. Преступников удалось установить по данным бронирования жилья и телефонам. Все четверо признали себя виновными. Им грозят длительные тюремные сроки.

В августе 2023 года сообщалось, что в Индии девушка похитила бывшего бойфренда и заставила жениться на себе. Мужчина дал согласие на брак под пытками.

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