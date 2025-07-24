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12:10, 24 июля 2025Бывший СССР

Песков высказался о ситуации вокруг Зангезурского коридора

Песков: Вопрос Зангезурского коридора является суверенным делом Еревана и Баку
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Михаил Синицын / POOL / РИА Новости

Решение вопроса о Зангезурском коридоре является суверенным делом Армении и Азербайджана. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия поддерживает решение вопроса Зангезурского коридора между Ереваном и Баку. Песков пожелал лидерам как можно скорее выйти на подписание договора.

Ранее испанское издание Periodista Digital сообщило, что Ереван, Баку и Вашингтон согласовали план по Зангезурскому коридору, который в документе получил название «мост [президента США Дональда] Трампа». Сообщалось, что Армения сохранит суверенитет над данным регионом, однако Зангезурский коридор будет эксплуатировать частная американская компания.

Правительство Армении, в свою очередь, опровергло сделку и назвало материал испанского издания фальсификацией.

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