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11:53, 24 июля 2025Бывший СССР

Песков высказался о желании Киева перенести конфликт на территорию России

Песков: ВС России делают все для создания буферных зон на границе с Украиной
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России делают все возможное для создания буферных зон на границе с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, такие действия необходимы из-за желания Киева перенести конфликт на территорию России. Кроме того, пресс-секретарь президента уточнил, что российские войска уничтожают военную и «околовоенную» инфраструктуру.

«То, что они (украинские власти — прим. «Ленты.ру») пытаются переносить разные элементы войны на нашу территорию — это не новое. Именно поэтому наши военные делают все возможное для создания определенных буферных зон и так далее, а главное — для уничтожения военной и околовоенной инфраструктуры», — рассказал он.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что армия России вклинились на 14 километров в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Юнаковка в Сумской области. По его словам, это самый результативный для российских войск участок фронта в регионе.

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