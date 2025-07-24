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19:24, 24 июля 2025Забота о себе

Певица похудела на 50 килограммов и пожертвовала кожу на благотворительность

Publimetro: Певица Тадео похудела на 50 килограммов и пожертвовала кожу детям
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: @sheylacantante

Мексиканская певица Шейла Тадео рассказала, что похудела на 50 килограммов, а излишки кожи пожертвовала детям с ожогами. Об этом пишет издание Publimetro.

Как отметила Тадео, после экстремального похудения она обратилась к пластическому хирургу, который и рассказал ей о возможности отдать кожу на благотворительность. Помимо детей, ее получат люди с диабетической стопой.

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Врач также объяснил звезде, что ее кожа идеально подходит для пересадки. По словам исполнительницы, она не просила дать ей немного времени на раздумья, а сразу же согласилась на предложение. Она также заявила, что отказ мог бы стать одной из самых больших ошибок в ее жизни.

Ранее онколог Александрос Георгиу рассказал, почему у некурящих людей развивается рак легких. По его словам, фактором риска является загрязненный воздух.

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