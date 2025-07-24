Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:04, 24 июля 2025Бывший СССР

Появились кадры удара ФАБ по ВСУ в Северске

Появилось видео удара ФАБ-500 по позициям ВСУ в Северске
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Видео удара по пункту временной дислокации, командно-наблюдательного пункта и пункта управления связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Северске с помощью фугасной авиабомбы. Кадры публикует Telegram-канал «Изнанка».

«Уничтожение ПВД, КНП и ПУ связи 10 огшбр ВСУ с применением ФАБ-500 с УМПК в населенном пункте Северск», — указано в сообщении.

На кадрах видно три последовательных взрыва в городе.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России подошли к подконтрольному Украине городу Северску в Донецкой народной республике на расстояние менее километра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Залужный назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине. Из-за чего он может затянуться?

    В букварях разместят обращение Путина к первоклассникам

    Германии предрекли банкротство из-за Украины

    Продажи автомобилей в Европе снизились

    Лесные пожары начали уничтожать окрестности известного европейского курорта

    Подсчитан возможный заработок синхрониста Мальцева за три золота на чемпионате мира

    Россияне съехались на место крушения Ан-24 для оказания помощи

    Лукашенко померился картошкой и проиграл

    Россиян призвали отказаться от приема магния

    Запрет на кормление бездомных животных назвали бессмысленным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости