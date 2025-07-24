Появились кадры удара ФАБ по ВСУ в Северске

Появилось видео удара ФАБ-500 по позициям ВСУ в Северске

Видео удара по пункту временной дислокации, командно-наблюдательного пункта и пункта управления связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Северске с помощью фугасной авиабомбы. Кадры публикует Telegram-канал «Изнанка».

«Уничтожение ПВД, КНП и ПУ связи 10 огшбр ВСУ с применением ФАБ-500 с УМПК в населенном пункте Северск», — указано в сообщении.

На кадрах видно три последовательных взрыва в городе.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России подошли к подконтрольному Украине городу Северску в Донецкой народной республике на расстояние менее километра.