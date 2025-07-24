Появились подробности биографии избивавшего жену полицейского

Полицейский, угрожавший убить жену, истязал ее с 2021 года

37-летний сержант полиции, угрожавший убить жену во Владивостоке, истязал супругу с марта 2021 года. Подробности биографии полицейского сообщил Telegram-канал Amur Mash.

В последний раз страж порядка избил благоверную 29 марта 2025 года в подъезде дома 70 по улице Тухачевского после семейного конфликта. По информации канала, помимо угроз убийством мужчина забрал младшую дочь и скрылся.

Кроме того, за произошедшем через дверной глазок наблюдала старшая дочь полицейского.

Сержанта арестовали 5 апреля. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьей 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), п. «д» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание»).