Избивавшего жену российского полицейского арестовали

Во Владивостоке арестовали избивавшего жену полицейского

Во Владивостоке заключили под стражу сотрудника полиции за избиение и истязание жены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края в Telegram-канале.

Представитель прокуратуры поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьей 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), п. «д» части 2 статьи 117 УК РФ («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями, совершенное с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего»).

Следствие установило, что 29 марта 2025 года в подъезде дома 70 по улице Тухачевского во Владивостоке действующий сотрудник полиции в ходе семейного конфликта избил жену и угрожал ей убийством. Сообщается, что фигурант наносил побои с особой жестокостью на протяжении месяца.

Ранее в Башкортостане суд приговорил 39-летнего местного жителя к 11 месяцам лишения свободы за то, что он избил жену молотком.