Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:39, 5 апреля 2025Силовые структуры

Избивавшего жену российского полицейского арестовали

Во Владивостоке арестовали избивавшего жену полицейского
Мария Черкасова

Фото: Телеграм-канал Прокуратура Приморского края

Во Владивостоке заключили под стражу сотрудника полиции за избиение и истязание жены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края в Telegram-канале.

Представитель прокуратуры поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьей 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), п. «д» части 2 статьи 117 УК РФ («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями, совершенное с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего»).

Следствие установило, что 29 марта 2025 года в подъезде дома 70 по улице Тухачевского во Владивостоке действующий сотрудник полиции в ходе семейного конфликта избил жену и угрожал ей убийством. Сообщается, что фигурант наносил побои с особой жестокостью на протяжении месяца.

Ранее в Башкортостане суд приговорил 39-летнего местного жителя к 11 месяцам лишения свободы за то, что он избил жену молотком.

    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано видео с последствиями удара «Искандером» по Кривому Рогу

    Бывший губернатор Свердловской области удивился слухам об уголовном деле

    ВСУ за сутки нанесли 14 ударов по российской энергетической инфраструктуре

    США задумались о сокращении численности армии

    Россиянку оштрафовали за письмо в Генпрокуратуру

    Появилось новое видео удара «Искандером» по ресторану с командирами ВСУ

    Стало известно о заходе в Курскую область банд мародеров

    Макфола призвали оставить нереалистичные и скучные мантры

    Глава офиса Зеленского описал свою роль в санкциях против России

    Раскрыто содержание сообщения Гретцки Овечкину перед повторением рекорда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше