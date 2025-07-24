Появилось видео с эвакуированными на парковку туристами в Сочи

Туристы, эвакуированные на парковку отеля в Сочи, попали на видео

Туристы, эвакуированные на парковку отеля в Сочи из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) попали на видео. Запись появилась в распоряжении Telegram-канала «ЧП Сочи».

На записи видно, что туристы, среди которых есть дети ведут себя спокойно. Люди пьют воду и ждут разрешения вернуться в номера, говорит автор видео.

Ранее сообщалось, что туристов в отелях Сочи и Адлера начали эвакуировать на подземные парковки.

До того глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил об атаке украинских БПЛА на нефтебазу, расположенную на ФТ. Инцидент попал на видео.