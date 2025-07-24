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03:08, 24 июля 2025Россия

Появилось видео с эвакуированными на парковку туристами в Сочи

Туристы, эвакуированные на парковку отеля в Сочи, попали на видео
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Туристы, эвакуированные на парковку отеля в Сочи из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) попали на видео. Запись появилась в распоряжении Telegram-канала «ЧП Сочи».

На записи видно, что туристы, среди которых есть дети ведут себя спокойно. Люди пьют воду и ждут разрешения вернуться в номера, говорит автор видео.

Ранее сообщалось, что туристов в отелях Сочи и Адлера начали эвакуировать на подземные парковки.

До того глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил об атаке украинских БПЛА на нефтебазу, расположенную на ФТ. Инцидент попал на видео.

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