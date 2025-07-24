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10:01, 24 июля 2025Интернет и СМИ

Правительство Украины назвали ее коварным врагом

Politico: Руководство Украины стало ее коварным и разрушительным врагом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Руководство Украины стало коварным врагом для страны. Такое мнение выразило американское издание Politico.

В материале руководство страны назвали коварным и разрушительным внутренним врагом. «Именно об этом уже несколько месяцев говорят оппозиционеры [на Украине], так как администрация украинского президента все больше захватывает власть и ослабляет другие политические институты, в том числе парламент страны», — отмечает Politico.

Тех же, кто недоволен действиями украинских властей, руководство страны запугивает и пытается заставить замолчать, подчеркивает западное издание. Кроме того, добавило Politico, критикующих руководство страны действующие власти называют марионетками России.

Ранее действия Зеленского сравнили с поведением владельца бизнеса под названием «Украина». Отмечалось, что президент Украины отдал ключевые государственные посты лояльным к его политике людям.

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