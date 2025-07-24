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19:07, 24 июля 2025Мир

Премьер Великобритании связался с Зеленским из-за скандального закона

Премьер Британии Стармер и Зеленский обсудили антикоррупционные органы Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским подписание им скандального закона об упразднении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщило британское министерство иностранных дел (МИД) на своем официальном сайте.

«Премьер-министр подчеркнул непоколебимую поддержку со стороны Великобритании, и лидеры также сошлись во мнении о важности роли независимых антикоррупционных институтов в основе демократии на Украине», — отмечается в заявлении.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект, фактически лишающий самостоятельности украинские антикоррупционные структуры. В тот же день документ подписал и Зеленский. Из-за действий украинской власти более тысячи человек вышли на митинг в Киеве, чтобы выразить поддержку НАБУ и САП.

Через два дня, 24 июля, украинский лидер на фоне протестов по всей стране подготовил новый закон о НАБУ и САП. Он добавил, что планирует уже внести соответствующий законопроект на рассмотрение Верховной Рады.

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