Пушков: Альянс Германии и Британии может означать подготовку к войне с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал подписание Берлином и Лондоном договора о военном сотрудничестве.

«Это весьма зловещий альянс: одна из этих стран исторически особенно враждебна к России, а вторая воевала против нас в двух мировых войнах», — подчеркнул Пушков. Политик напомнил, что мменно Германия несет ответственность за гибедь 26 миллионов советских граждан в 1941-45 годах.

Ранее лидеры стран НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. При этом в них будет учитываться в том числе помощь Украине, включая военные поставки и поддержку ее оборонной промышленности.