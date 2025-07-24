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04:09, 24 июля 2025Мир

Пушков объяснил альянс Германии и Британии

Пушков: Альянс Германии и Британии может означать подготовку к войне с Россией
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал подписание Берлином и Лондоном договора о военном сотрудничестве.

«Это весьма зловещий альянс: одна из этих стран исторически особенно враждебна к России, а вторая воевала против нас в двух мировых войнах», — подчеркнул Пушков. Политик напомнил, что мменно Германия несет ответственность за гибедь 26 миллионов советских граждан в 1941-45 годах.

Ранее лидеры стран НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. При этом в них будет учитываться в том числе помощь Украине, включая военные поставки и поддержку ее оборонной промышленности.

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