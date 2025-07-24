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09:15, 24 июля 2025Бывший СССР

Путин направил поздравления постсоветскому лидеру

Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиеева с днем рождения
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения. Сообщение об этом появилось на сайте Кремля.

«Мы, конечно, продолжим тесную совместную работу по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества на благо дружественных народов России и Узбекистана, в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности», — отметил Путин.

Президент России также обратил внимание на большой вклад в упрочении отношений между Москвой и Ташкентом.

Ранее в Узбекистане правительство решило проверять религиозную литературу. Решение регулирует порядок их изготовления, ввоза и распространения.

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