Путин направил поздравления постсоветскому лидеру

Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиеева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения. Сообщение об этом появилось на сайте Кремля.

«Мы, конечно, продолжим тесную совместную работу по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества на благо дружественных народов России и Узбекистана, в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности», — отметил Путин.

Президент России также обратил внимание на большой вклад в упрочении отношений между Москвой и Ташкентом.

Ранее в Узбекистане правительство решило проверять религиозную литературу. Решение регулирует порядок их изготовления, ввоза и распространения.