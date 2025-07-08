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17:18, 8 июля 2025Бывший СССР

В Узбекистане решили проверять религиозную литературу

Правительство Узбекистана утвердило положение о проверке религиозной литературы
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Правительство Узбекистана утвердило положение о проверке распространяемых материалов религиозного содержания. Об этом сообщает Podrobno.uz.

Решение регулирует порядок изготовления, ввоза и распространения такой литературы. Данная деятельность допускается теперь после государственной религиоведческой экспертизы, которой будет заниматься Комитет по делам религий при кабинете министров.

Одним из обязательных условий станет наличие на материалах информации на государственном языке о наименовании, содержании, авторстве и изготовителе религиозной литературы.

Право на продажу такого вида литературы можно будет получить после положительного заключения экспертизы.

Запрещенные материалы при ввозе в страну будут изъяты. Незаконное изготовление, хранение и ввоз на территорию Узбекистана материалов религиозного содержания влечет наложение штрафа.

Ранее парламент Казахстана одобрил законопроект о запрете любой религиозной литературы в школах.

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