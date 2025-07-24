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08:30, 24 июля 2025Забота о себе

Раскрыты три критерия выбора идеального сексуального партнера

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Сексолог Надежда Ястребова заявила, что при выборе идеального сексуального партнера необходимо следовать трем правилам. Их специалистка раскрыла в своем Telegram-канале.

Первым критерием Ястребова назвала совпадение стиля в постели. Она объяснила, что, если один из партнеров любит жесткий секс, а другой — романтический, то у них могут возникнуть сложности.

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Также, по словам специалистки, должен совпадать сценарий в постели, то есть последовательность действий. К примеру, если один партнер любит начинать с оральных ласк, а второй — сразу с проникновения, это указывает на их несовместимость.

Кроме того, важно, чтобы совпадала половая конституция, то есть оба партнера должны хотеть секса с одинаковой частотой, добавила Ястребова.

Ранее сексолог Эстер Перель озвучила главную причину измен. По ее словам, чаще всего люди идут на такой шаг, поскольку наблюдают эмоциональный спад в отношениях.

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