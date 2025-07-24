Россиян предупредили о связанных с поступлением в вузы и колледжи уловках мошенников

МВД: Мошенники представляются сотрудниками приемных комиссий и крадут деньги

Мошенники обманывают абитуриентов и студентов, представляясь сотрудниками вуза или колледжа. Об уловках злоумышленников, связанных с поступлением, предупредила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram.

Она рассказала, что аферисты звонят жертвам и, представляясь сотрудниками приемных комиссий, деканатов или бухгалтерий учебных заведений, пытаются выманить у студентов и абитуриентов деньги или персональные данные. Например, злоумышленники просили молодого человека назвать код из смс, чтобы, по их словам, подтвердить диплом о ранее оконченном им вузе. Также, по словам Волк, мошенники просят жертв установить на устройство вредоносную программу или пугать уголовным преследованием за содействие украинской армии.

«Настоятельно рекомендуем гражданам скептически относиться к звонкам, поступающим от лиц, которые представляются сотрудниками высших учебных заведений», — обратилась к россиянам представитель МВД. Она напомнила, что сотрудники государственных структур и коммерческих компаний не имеют права требовать от граждан проводить какие-либо операции с их деньгами.

Ранее сообщалось, что мошенники обманывают россиян при аренде квартиры. Аферисты, представляясь собственниками, могут взять у арендаторов залог за жилье и пропасть.