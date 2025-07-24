Россияне назвали стоп-лист имен для отношений

Исследование VK Знакомств: У россиян есть стоп-лист имен для отношений

Половина россиян хотя бы раз пролистывала анкету из-за имени, которое не нравится. Об этом свидетельствуют результаты исследования дейтинг-сервиса VK Знакомств.

69 процентов опрошенных заявили, что имя имеет значение при знакомстве. Особенно чувствительны к этом девушки: 77 процентов из них признают, что обращают внимание на имя. Среди мужчин этот показатель составляет 53 процента. 45 процентов опрошенных признались, что у них есть список имен, вызывающих сомнения.

Для опрошенных мужчин в топ-5 самых привлекательных имен входят Виктория, Екатерина, Алиса, Анна и Елизавета. Девушки отдали предпочтение именам Александр, Дмитрий, Максим, Роман и Андрей.

В наименьшей степени мужчин привлекают имена Анастасия, Галина, Ольга, Зоя и Валентина. В женском антирейтинге — Никита, Сергей, Алексей, Антон и Василий.

При этом большинство россиян (84 процента) готовы дать человеку шанс, даже если имя вызывает неприятные ассоциации. Совпадение имени нового партнера с именем бывшего не имеет значения для 51 процента опрошенных, для 39 процентов это создаст легкое неудобство. Лишь 10 процентов считают такую ситуацию серьёзным препятствием для построения отношений.

В онлайн-опросе приняли участие более 1300 человек со всей России.

