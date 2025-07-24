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14:50, 24 июля 2025Россия

Российский губернатор показал видео с «мангалами» от дронов на машинах скорой помощи

Гладков показал видео с защитными мангалами от дронов на машинах скорой помощи
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал видео, на котором запечатлены машины скорой помощи с защитными «мангалами» от дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликован в его Telegram-канале.

«Продолжаем оборудовать наши машины скорой защитными "мангалами" от ударов дронов. Такая защита установлена на девяти автомобилях», — написал он.

На кадрах показан процесс монтажа защитной сетки на машину скорой помощи. «Мангал» полностью покрывает автомобиль, не оставляя зазоров. По словам Гладкова, скорая помощь с подобной защитой работает в Валуйском, Волоконовском, Краснояружском, Борисовском, Шебекинском округах, а также в Белгороде.

Ранее глава региона заявил, что пляжи Белгородской области оборудовали детекторами беспилотных летательных аппаратов. Гладков также сообщил, что гражданским службам и добровольческим подразделениям было передано более полутора тысяч детекторов дронов.

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