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11:58, 24 июля 2025Мир

Си Цзиньпин высказался об источнике вызовов для ЕС

Си Цзиньпин: Китай не является источником вызовов для ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: ANDRES MARTINEZ CASARES / Reuters

Китай не является источником вызовов, с которыми сталкивается Европейский союз (ЕС). Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

«Вызовы, с которыми на текущий момент сталкивается ЕС, не исходят от Китая. Между КНР и Евросоюзом нет фундаментальных противоречий интересов и геополитических конфликтов», — отметил китайский лидер.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай — мирное государство, которое выступает за «гармонию, толерантность, сотрудничество и взаимовыгодное развитие». Он добавил, что КНР и Европа «действительно различаются», однако из исторические различия не должны препятствовать развитию двусторонних отношений.

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