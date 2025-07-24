США захотели оставить без денег крупную международную организацию

Bloomberg: Конгрессмены-республиканцы призвали перестать финансировать МЭА

США должны перестать финансировать Международное энергетическое агентство (МЭА). С такой инициативой выступили республиканцы в Палате представителей. Их процитировало Bloomberg.

Свой призыв американские законодатели обосновали тем, что МЭА, по их мнению, перестала быть объективной в вопросе прогнозирования роста чистой энергетики. Ключевой комитет Палаты представителей уже одобрил внесенный республиканцами законопроект. Если он вступит в силу, то МЭА лишится ежегодных шести миллионов долларов, или 14 процентов бюджета.

Известные своим отрицанием причин глобального потепления и масштаба его последствий республиканцы обвинили агентство в том, что оно использовало политизированную информацию для поддержки политики по борьбе с изменением климата. Такие шаги, как полагают в Конгрессе, угрожают энергетической безопасности и экономическим интересам Соединенных Штатов.

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В свою очередь, МЭА заявило, что примет к сведению этот законопроект и продолжит следить за ситуацией. Кроме того, там заверили, что их приверженность энергетической безопасности сильна как никогда, а их данные были и остаются результатом тщательной и объективной работы.

Ранее аналитики МЭА понизили прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 и 2026 годах на 20 тысяч баррелей в сутки.