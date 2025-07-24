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06:54, 24 июля 2025Силовые структуры

Стало известно о переброске учебного полка ВСУ на сумское направление

ТАСС: ВСУ перевели на сумское направление учебный полк из Черниговской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: RFE /RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевело учебный танковый полк из Черниговской области на сумское направление. О переброске стало известно ТАСС от источника в российских силовых структурах.

Отмечается, что 300-й учебный танковый полк изначально был создан для подготовки военнослужащих и последующего распределения бойцов по другим бригадам ВСУ. Однако на фоне больших потерь украинское командование решило использовать их на поле боя, подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили большое количество колумбийских наемников в Сумскую область. По словам представителя силовых структур, это сделано с целью удержания линии фронта.

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