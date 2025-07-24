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03:29, 24 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о планах протестующих в Киеве заночевать на месте митинга

«Страна.ua»: Протестующие в Киеве могут вновь заночевать на месте митинга
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Diana Vyshniakova / Unsplash

Люди, митингующие в Киеве, могут вновь остаться на ночь на улице в знак протеста против подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским закона, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

Митинг проходит возле театра Ивана Франко. Через улицу от театра расположена администрация украинского лидера. «По данным правоохранителей, прошлой ночью возле театра Франко ночевало 40 протестующих. Не исключено, что этой ночью их будет больше», — говорится в сообщении.

Зеленский подписал законопроект, предполагающий ограничение полномочий НАБУ и САП. Источники в политических кругах заявили, что документ был подписан президентом Украины уже давно, однако официально показать его решили уже после завершившегося митинга против подписания.

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