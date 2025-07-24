Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:16, 24 июля 2025Ценности

Стилист Лисовец назвал легкую неухоженность трендом осени

Стилист Лисовец назвал женственность и легкую неухоженность трендом осени
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский стилист Владислав Лисовец назвал тренды на осень 2025 года. Его комментарий приводит «Газета.Ru».

По словам эксперта, в грядущем сезоне будут модными женственные образы в стиле бохо-шик. «Такая легкая неухоженность, как будто вы вчера были с укладкой и прической, с макияжем, а сегодня у вас такое вот легкое, остаточное», — пояснил собеседник издания.

Кроме того, он отметил, что актуальность начнет утрачивать спортивная обувь, на смену которой придут элегантные фасоны. «Сапоги, туфли, каблук этой осенью номер один», — заявил специалист.

Ранее в июле редакторы журнала Vogue назвали модную замену джинсам на осень 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Залужный назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине. Из-за чего он может затянуться?

    Уехавшая в Европу юмористка испытала раздражение от местных бездомных

    На Украине объявили принудительную эвакуацию Доброполья

    В букварях разместят обращение Путина к первоклассникам

    Германии предрекли банкротство из-за Украины

    Продажи автомобилей в Европе снизились

    Лесные пожары начали уничтожать окрестности известного европейского курорта

    Подсчитан возможный заработок синхрониста Мальцева за три золота на чемпионате мира

    Россияне съехались на место крушения Ан-24 для оказания помощи

    Лукашенко померился картошкой и проиграл

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости