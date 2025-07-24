Стилист Лисовец назвал легкую неухоженность трендом осени

Стилист Лисовец назвал женственность и легкую неухоженность трендом осени

Российский стилист Владислав Лисовец назвал тренды на осень 2025 года. Его комментарий приводит «Газета.Ru».

По словам эксперта, в грядущем сезоне будут модными женственные образы в стиле бохо-шик. «Такая легкая неухоженность, как будто вы вчера были с укладкой и прической, с макияжем, а сегодня у вас такое вот легкое, остаточное», — пояснил собеседник издания.

Кроме того, он отметил, что актуальность начнет утрачивать спортивная обувь, на смену которой придут элегантные фасоны. «Сапоги, туфли, каблук этой осенью номер один», — заявил специалист.

Ранее в июле редакторы журнала Vogue назвали модную замену джинсам на осень 2025 года.