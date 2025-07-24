Страна НАТО понадеялась на рекордные поставки российского газа

Сийярто: Венгрия получит около 8,5 миллиарда кубометров российского газа

В 2025 году Венгрия рассчитывает на получение рекордных объемов российского газа. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его процитировали в ТАСС.

По словам Сийярто, в 2025 году в Венгрию поступит около 8,5 миллиарда кубометров российского газа по «Турецкому потоку», что окажется близко к рекордным значениям. Сийярто также отметил бесперебойность поставок российской нефти, которые достигают пяти-шести миллионов тонн. Оба энергопотока дают возможность Венгрии сохранять те тарифы на коммунальные услуги, которых в Европе уже нет.

Ранее Сийярто пообещал, что если Европейский союз запретит импортировать российский газ, то Будапешт совместно с энергетическими компаниями из РФ будет искать альтернативные пути поставок. До этого он заверил, что Венгрия никогда не откажется от российских нефти и газа.