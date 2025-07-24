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03:50, 24 июля 2025Мир

Венгрия приготовилась искать решения с РФ в случае запрета ЕС на российский газ

МИД: Венгрия готова искать решения с РФ в случае запрета ЕС на российский газ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: РИА Новости

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности Будапешта совместно с российскими энергетическими компаниями искать альтернативные пути поставок на случай, если Евросоюз введет запрет на импорт газа из России. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

В Евросоюзе в рамках антироссийских санкций в январе 2026 года вступит в силу запрет на спотовые закупки российского газа.

Ранее стало известно, что Словакия обсудит с ЕС вопрос российских энергоресурсов. Не так давно премьер-министр страны Роберт Фицо пригрозил заблокировать новый пакет антироссийских санкций. По его словам, Словакии нужны надежные гарантии «минимизации ущерба» после прекращения поставок газа из РФ.

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