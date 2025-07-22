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14:47, 22 июля 2025Мир

Венгрия отвергла отказ от российских нефти и газа

Глава МИД Сийярто: Венгрия не откажется от российских нефти и газа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия никогда не откажется от российских нефти и газа. С таким заявлением на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Мы не допустим этого, для нас Венгрия на первом месте. Я ясно дал понять это послам стран ЕС в Будапеште», — написал дипломат.

Ранее Сийярто рассказал, что Венгрия обсудила с Россией возможности инвестиций в строительство нефтепровода, который соединит страну с Сербией.

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