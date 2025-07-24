Terra: В Бразилии у певицы Джил нашли рак кишечника после появления тонкого кала

У бразильской певицы Преты Джил тонкий кал оказался симптомом угрожающего жизни заболевания. Об этом пишет издание Terra.

В одном из интервью артистка рассказала, что обратилась к врачу именно после появления указанного симптома. В ходе обследований медики нашли у нее рак кишечника. В конечном итоге побороть данное заболевание исполнительнице не удалось.

Как пояснила онколог Луиза Диб, тонкий кал обычно появляется уже на поздних стадиях рака. Происходит это из-за того, что опухоль сдавливает кишечник, мешая нормальному прохождению каловых масс. Другими симптомами этой патологии она назвала боль в животе, кровь в стуле, потерю веса, а также запор и диарею.

Ранее онколог Питер Джонсон заявил, что рак простаты является очень коварным. По его словам, дело в том, что это заболевание не дает о себе знать на начальной стадии.