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21:02, 24 июля 2025Забота о себе

Тонкий кал оказался симптомом угрожающего жизни заболевания

Terra: В Бразилии у певицы Джил нашли рак кишечника после появления тонкого кала
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: VGstockstudio / Shutterstock / Fotodom  

У бразильской певицы Преты Джил тонкий кал оказался симптомом угрожающего жизни заболевания. Об этом пишет издание Terra.

В одном из интервью артистка рассказала, что обратилась к врачу именно после появления указанного симптома. В ходе обследований медики нашли у нее рак кишечника. В конечном итоге побороть данное заболевание исполнительнице не удалось.

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Как пояснила онколог Луиза Диб, тонкий кал обычно появляется уже на поздних стадиях рака. Происходит это из-за того, что опухоль сдавливает кишечник, мешая нормальному прохождению каловых масс. Другими симптомами этой патологии она назвала боль в животе, кровь в стуле, потерю веса, а также запор и диарею.

Ранее онколог Питер Джонсон заявил, что рак простаты является очень коварным. По его словам, дело в том, что это заболевание не дает о себе знать на начальной стадии.

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