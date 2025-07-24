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23:27, 24 июля 2025Мир

Президент Бразилии заявил о нежелании Трампа разговаривать с ним

Президент Бразилии Силва заявил, что Трамп не хочет с ним разговаривать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Ricardo Stuckert / Reuters

Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что президент США Дональд Трамп «не хочет разговаривать» с ним после появления информации о возможном введении 50-процентных пошлин на импорт бразильских товаров. Об этом пишет Reuters.

«Трамп не хочет разговаривать, иначе он бы позвонил мне», — подчеркнул бразильский политик.

Ранее в ответ на заявление Трампа о применении 50-процентных пошлин к бразильской продукции с 1 августа президент Бразилии Лула да Силва подписал указ, вводящий в действие закон об экономической взаимности.

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