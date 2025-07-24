Украину лишили части помощи ЕС по одной причине

Депутат Европарламента Фройнд: Украина не получила транш помощи из-за реформ

Украина не получила очередной транш финансовой помощи от Европейского союза (ЕС) в рамках программы Ukraine Facility из-за недостаточного прогресса по ряду ключевых реформ. Об этом заявил депутат Европарламента Даниэль Фройнд, сообщает Politico.

«Впервые они не достигли нужных этапов, поэтому некоторые выплаты не были произведены в срок», — отметил Фройнд.

Также, по словам Фройнда, украинские чиновники, с которыми он встречался, сомневаются в реальной приверженности властей реформам. У них сложилось впечатление, что правительство лишь имитирует процесс изменений.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект, который предполагает ограничение полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.