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11:01, 24 июля 2025Мир

В Европе назвали роковую ошибку Зеленского

Bloomberg: Ограничение полномочий НАБУ — самая большая ошибка Зеленского
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Amber Bracken / Globallookpress.com

В Европе считают решение президента Украины Владимира Зеленского об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) его самой большой ошибкой с момента победы на президентских выборах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Один из чиновников назвал этот шаг Зеленского самой большой ошибкой с момента его вступления в должность в 2019 году», — сказано в публикации.

По словам официальных лиц, новый закон может осложнить долгосрочные переговоры о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) и поставить под угрозу будущее военное финансирование страны.

22 июля Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект, который предполагает ограничение полномочий НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.

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