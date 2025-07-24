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14:25, 24 июля 2025Интернет и СМИ

В Китае заявили о неожиданном ответе России на угрозы НАТО Калининграду

Baijiahao: Россия «достала кувалду» в ответ на угрозы НАТО Калининграду
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия неожиданно ответила на угрозу американского генерала Кристофера Донахью о том, что НАТО и ее союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области. Как сообщает АБН24, об этом на платформе Baijiahao заявили китайские аналитики.

В ответе России не было лишних этапов, сочли эксперты из КНР. Они указали, что Москва вместо того чтобы тратить время на дипломатические беседы с представителями НАТО и вручение ноты протеста послам напомнила о ядерном оружии России. При этом, как заявили аналитики на Baijiahao, Западу напомнили о словах президента России Владимира Путина, который ранее подчеркнул, что стратегические ядерные силы РФ всегда находятся в состоянии полной боевой готовности.

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