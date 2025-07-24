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12:05, 24 июля 2025Бывший СССР

В Кремле высказались об удерживаемых Киевом жителях Курской области

Песков: Гражданские лица удерживаются на Украине фактически как заложники
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Гражданские лица, удерживаемые Украиной, фактически являются заложниками. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Предложения российской стороны конкретные, конструктивные, необходимые гражданам двух стран — и продолжение обмена, и возвращение гражданских лиц, которые фактически удерживаются как заложники», — отметил он.

Министерство иностранных дел России опубликовало заявление главы российской делегации Владимира Мединского. Он отметил, что не все жители Курской области, которых якобы эвакуировали Вооруженные силы Украины, были возвращены в Россию. «Их немного, около 30 человек, они по-прежнему удерживаются Украиной», — подчеркнул он.

Ранее Песков сделал заявление об итогах нового раунда переговоров с Киевом. Он сообщил, что Москва нацелена на предметную работу.

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