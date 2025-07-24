В Кремле высказались об удерживаемых Киевом жителях Курской области

Песков: Гражданские лица удерживаются на Украине фактически как заложники

Гражданские лица, удерживаемые Украиной, фактически являются заложниками. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Предложения российской стороны конкретные, конструктивные, необходимые гражданам двух стран — и продолжение обмена, и возвращение гражданских лиц, которые фактически удерживаются как заложники», — отметил он.

Министерство иностранных дел России опубликовало заявление главы российской делегации Владимира Мединского. Он отметил, что не все жители Курской области, которых якобы эвакуировали Вооруженные силы Украины, были возвращены в Россию. «Их немного, около 30 человек, они по-прежнему удерживаются Украиной», — подчеркнул он.

Ранее Песков сделал заявление об итогах нового раунда переговоров с Киевом. Он сообщил, что Москва нацелена на предметную работу.