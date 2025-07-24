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11:25, 24 июля 2025Бывший СССР

В Кремле высказались о работе над встречей Путина и Зеленского

Песков: Для встречи Путина и Зеленского нужно преодолеть расстояние
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

Для встречи президентов России и УкраиныВладимира Путина и Владимира Зеленского нужно преодолеть расстояние, учитывая весь объем работы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что для начала все-таки необходимо проделать весь объем работы. «Повестка [встречи] (...) может привести к достижению конкретных результатов. Затем уже может последовать разговор об организации встречи — той самой встречи, о которой сейчас говорит украинская сторона», — сообщил пресс-секретарь президента России.

Песков добавил, что в Киеве встречей двух лидеров пытаются поставить повозку впереди лошади.

Ранее Песков сообщал о подготовке встречи Путина и Зеленского. Тогда он заметил, что назначать ее без большой предварительной работы нецелесообразно.

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