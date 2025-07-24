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05:28, 24 июля 2025Россия

В России перенесут срок оплаты услуг ЖКХ

Депутат Госдумы Колунов предупредил россиян о переносе срока оплаты услуг ЖКХ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

В России с 1 марта 2026 года крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут с 10-го на 15-е число месяца. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.

По мнению парламентария, перенос срока позволит россиянам вовремя оплачивать квитанции. Это в свою очередь снизит риск просрочек и штрафных санкций, так как многим, как уточнил Колунов, зарплата приходит 12-го или 15-го числа месяца.

Ранее руководитель регионального центра Некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Московской области Валерий Мамчур напомнил, что за выброс мусора из окон или оставление его в подъезде можно получить штраф.

До этого аналитики сервиса аренды жилья Colife узнали, какие привычки соседей больше всего раздражают жильцов многоквартирных домов.

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