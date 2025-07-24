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13:53, 24 июля 2025Наука и техника

В России рассказали о создании транспортеров на шасси Lada

Российские бойцы рассказали о создании транспортеров для СВО на шасси ВАЗ и УАЗ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Бойцы 215-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона 20-й гвардейской общевойсковой армии Западной группировки войск создают различные транспортеры переднего края на шасси российских автомобилей ВАЗ и УАЗ. О задачах машин военнослужащие рассказали ТАСС.

Транспортеры предназначены для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых в зоне СВО. Часть машин готовят на базе кузовов серийных Lada или УАЗ, а некоторые машины создают заново на оригинальных рамах. Так был сконструирован вездеход «Бритва».

«Двигатель и коробка у него с отечественного автомобиля ВАЗ 2112, раздатка — с БТР. Есть подключаемый полный привод. В принципе, машина нормально себя ведет, по проходимости — сравнивали с УАЗ "Патриот" — даже лучше заводского внедорожника», — сказал боец с позывным Ворон. Он подчеркнул, что машина для передовой должна быть быстрой и маневренной, но при этом сохранять надежность и проходимость.

Офицер с позывным Хаммер добавил, что ремонтники постоянно получают обратную связь от разведчиков и штурмовиков. В частности, специалисты убирают лишние кузовные элементы для оперативного покидания машины в случае атаки дрона.

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После обкатки на полигоне и доработок технику передают на передовую.

В апреле в зоне СВО заметили самодельный багги, вооруженный крупнокалиберным пулеметом «Утес». Машина на базе внедорожника «Нива» лишилась дверей и части крыши.

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