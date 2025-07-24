В российском регионе водитель переехал четырех щенят

В Махачкале установили личность водителя, переехавшего четырех щенят

В Махачкале правоохранители установили личность водителя, насмерть переехавшего щенят. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Дагестана.

По данным ведомства, 22 июня на улице Щелковая водитель Kia Rio переехал четырех щенят, лежавших на дороге. Спасти питомцев не удалось, а мужчина скрылся.

Прокуратура организовала проверку и поставила на контроль ее ход и результаты. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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