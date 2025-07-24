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12:06, 24 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе выбросившие взрывное устройство на дорогу из машины попали на видео

Выброшенное из машины в Подмосковье взрывное устройство попало на видео
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Выброшенное из машины в Подмосковье взрывное устройство попало на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах видно, как по улице Военкора Максима Фомина в Люберцах проезжает черный автомобиль и из него что-то бросают на тротуар. Через несколько секунд происходит взрыв.

Инцидент произошел 24 июля около 01:45. От детонации проснулись местные жители, а также сработали сигнализации припаркованных автомобилей.

Изначально очевидцы подумали, что взрыв связан с уничтожением дрона или разгерметизацией газового баллона. Выглянув на улицу, жильцы заметили дым на месте взрыва. Люди планируют обратиться в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что сильный взрыв напугал жителей подмосковного города.

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