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05:43, 24 июля 2025Россия

Сильный взрыв напугал жителей подмосковного города

SHOT: В Люберцах неизвестные выбросили на дорогу СВУ, устройство взорвалось
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

В поселке городского типа Мирный (Люберецкий городской округ) неизвестные выбросили из автомобиля на дорогу самодельное взрывное устройство, сильная детонация которого напугала местных жителей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел 24 июля около 1:45 на улице Военкора Максима Фомина. Из салона черной иномарки неизвестный выбросил устройство, которое взорвалось спустя несколько секунд. От сильной детонации проснулись местные жители, а также сработали сигнализации припаркованных автомобилей.

Изначально очевидцы подумали, что взрыв связан с уничтожением дрона или разгерметизацией газового баллона. Выглянув на улицу, жильцы заметили дым на месте взрыва. Люди планируют обратиться в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что жители Беломорской улице в Москве услышали серию взрывов со стороны многоэтажного дома. После из квартиры на седьмом этаже повалил густой дым и появилось возгорание.

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