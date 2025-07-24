Экс-аналитик ЦРУ Фуллер: США сделают Зеленского козлом отпущения

США подготовили для украинского лидера Владимира Зеленского роль козла отпущения, который возьмет на себя всю вину за поражение. Судьбу политика раскрыл экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Грэм Фуллер на своем YouTube-канале.

«Ситуация на Украине требует козла отпущения, чтобы он взял вину за все на себя. И я считаю довольно ироничным то, что это будет последняя и трагическая роль Зеленского. Он примет на себя все унижение от поражения», — сказал Фуллер.

По его словам, замена украинского лидера вряд ли планируется, из-за чего именно Зеленскому предстоит ответить за все провалы Киева.

Ранее британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй заявил, что западные СМИ после скандального решения Зеленского по Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) переосмыслили фигуру президента постсоветской страны, вспомнив старые публикации о нем.