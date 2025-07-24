Профессор Аслан: В Трое нашли описанные Гомером свидетельства ожесточенных боев

Археологи в Турции нашли новые доказательства реальности Троянской войны. Об этом заявил руководитель раскопок, профессор Университета Чанаккале Онсекиз Март Рустем Аслан, сообщает Daily Mail.

В слое разрушений бронзового века в Трое ученые обнаружили тысячи пращных камней, наконечники стрел, обгоревшие руины и поспешно захороненные тела. Находки были сделаны группой Аслана в 2025 году. Они совпадают по датировке с предполагаемым временем войны — около 1184 года до н.э.

Отмечается, что пращные камни, выточенные с высокой точностью, являются свидетельством ожесточенных боев. Находки археологов подтверждают, что город пал в результате внезапного и жестокого конфликта, как описано в «Илиаде» Гомера.

Ранее сообщалось, что ученые из Гуманитарного института СФУ, изучая коллекции Енисейского музея-заповедника имени А.И. Кытманова, обнаружили артефакт из древнего захоронения, относящегося ко временам Монгольской империи Чингисхана. Были найдены плоские наконечники стрел, которые характерны для монгольского периода, а также длинные бронебойные стрелы с шипами, что типично для местных народов.