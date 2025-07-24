Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:41, 24 июля 2025Наука и техника

В Трое нашли описанные Гомером свидетельства ожесточенных боев

Профессор Аслан: В Трое нашли описанные Гомером свидетельства ожесточенных боев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Paul Williams / Funkystock / Globallookpress.com

Археологи в Турции нашли новые доказательства реальности Троянской войны. Об этом заявил руководитель раскопок, профессор Университета Чанаккале Онсекиз Март Рустем Аслан, сообщает Daily Mail.

В слое разрушений бронзового века в Трое ученые обнаружили тысячи пращных камней, наконечники стрел, обгоревшие руины и поспешно захороненные тела. Находки были сделаны группой Аслана в 2025 году. Они совпадают по датировке с предполагаемым временем войны — около 1184 года до н.э.

Отмечается, что пращные камни, выточенные с высокой точностью, являются свидетельством ожесточенных боев. Находки археологов подтверждают, что город пал в результате внезапного и жестокого конфликта, как описано в «Илиаде» Гомера.

Ранее сообщалось, что ученые из Гуманитарного института СФУ, изучая коллекции Енисейского музея-заповедника имени А.И. Кытманова, обнаружили артефакт из древнего захоронения, относящегося ко временам Монгольской империи Чингисхана. Были найдены плоские наконечники стрел, которые характерны для монгольского периода, а также длинные бронебойные стрелы с шипами, что типично для местных народов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе пропала связь с Ан-24 с 46 людьми на борту

    Российские спасатели выдвинулись на поиски пропавшего Ан-24 с 46 людьми на борту

    Россия увеличила экспорт свинины в одну страну

    Суд арестовал дом обвиняемого во взятках замглавы московского метро

    ВСУ устроили перестрелку между своими бойцами в ЛНР

    Бастрыкин раскрыл возмещенную России и россиянам сумму за 2025 год

    На окраинах Красноармейска начались бои

    Действия Зеленского сравнили с бизнесом под названием «Украина»

    В Трое нашли описанные Гомером свидетельства ожесточенных боев

    В России впервые в 2025 году зафиксировали неделю снижения цен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости