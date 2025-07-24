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07:31, 24 июля 2025Путешествия

Вернувшаяся из США в Москву россиянка описала ее словами «я не узнаю свой район»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Тревел-блогерша пообщалась с подругой, ненадолго вернувшейся из США в Москву, и узнала, что ее больше всего впечатлило в столице. Об этом она рассказала в своем блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Девушка по имени Мария удивилась тем изменениям, которые произошли за несколько лет ее отсутствия. «Я не узнаю свой район — там, где раньше был пустырь, теперь красивый сквер», — такими словами она описала Москву.

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Также после трех лет жизни в Америке, где в метро грязно, а по рельсам бегают крысы, московский метрополитен вызвал у девушки восторг. «Поезда в метро ходят каждые 20 секунд, это нереально», — заметила она.

Разочаровали Марию повсеместные стройки и «невкусная» еда в местных кафе. «Еда стала такой пресной! Нормально готовят только в мишленовских ресторанах», — посетовала она. Однако блогерша не согласилась с мнением эмигрантки, посчитав, что уехавшая подруга пристрастилась к кухне в США, где вся еда жирная и сладкая.

Также эмигрировавшая россиянка отметила, что благодаря новым развязкам дороги в столице заметно разгрузились от пробок, а новые микрорайоны порадовали глаз. Огорчили ее отсутствие GPS-навигации в некоторых районах и и сложная разметка дорог.

Ранее переехавшая в Европу россиянка, навестила родину и удивилась некоторым особенностям жизни в современной России. Так, в первую очередь женщина восхитилась сферой медицины. Однако цены на продукты, по ее сообщению, стали дороже.

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