ВСУ устроили перестрелку между своими бойцами в ЛНР

Марочко: 2 подразделения ВСУ устроили перестрелку у Кременной в ЛНР

Два подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были переброшены для участия в боевых действиях неподалеку от Кременной в Луганской народной республике (ЛНР), устроили перестрелку между своими бойцами. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, его цитирует ТАСС.

По его словам, российские средства объективного контроля зафиксировали перестрелку на опорном пункте в 2,5 километра западнее Нововодяного Кременского муниципального округа.

«Так называемый дружественный стрелковый огонь был открыт украинскими боевиками с лесополосы севернее от укрепрайона — в ответ с закрытых позиций пошли в ход АГС [автоматический станковый гранатомет] и минометы», — уточнил военный эксперт.

Марочко добавил, что причиной случившегося могла быть как несогласованность действий между украинскими подразделениями, так и выяснение отношений между ними. Второй вариант возможен, поскольку рост числа случаев таких перестрелок замечен и на других участках фронта.

Ранее стало известно, что заградительные отряды из иностранных наемников в рядах ВСУ вступают в перестрелки с мобилизованными украинскими военнослужащими. Таким образом они не дают украинцам покинуть позиции.