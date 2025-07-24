За владельцем сети крымских автозаправок пришли силовики

РБК: Экс-главу «Черноморнефтегаза» Бейма задержали по делу о мошенничестве

Правоохранительные органы задержали бывшего руководителя компании «Черноморнефтегаз» Сергея Бейма, ныне владеющего сетью крымских заправок «ТЭС». Об этом сообщает РБК.

Бизнесмена подозревают в мошенничестве. Другие данные о фабуле дела не раскрываются. Вместе с ним силовики забрали главу крымской компании «Аврора» Марию Пяткову.

Бейм с 2006-го по 2010 год был депутатом парламента Крыма, затем руководил «Черноморнефтегазом». В настоящее время он президент и совладелец компании «ТЭС», являющейся крупнейшей сетью АЗС со своим парком бензовозов и нефтебаз, портовым терминалом по перевалке и хранению сжиженного газа и нефтепродуктов. Выручка в 2024 году превысила 18 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала исполнительного директора Сергачского сахарного завода по делу о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве.