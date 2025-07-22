Директора сахарного завода задержали за ущерб экологии на 264 миллиона рублей

ФСБ задержала исполнительного директора Сергачского Сахарного завода по делу о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве. Об этом сообщает РБК.
По данным следствия, обвиняемый устроил вывоз подлежащих утилизации отходов предприятия на сторонний земельный участок площадью в 11 гектаров. Импровизированная свалка уничтожила плодородный слой поля и привела к деградации земель. Ущерб окружающей среде составил 264 миллиона рублей.
Ранее сообщалось о подсчетах следователей, установивших, что структуры золотодобывающей компании «Южуралзолото» нанесли ущерб экологии на шесть миллиардов рублей.