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14:40, 22 июля 2025Силовые структуры

Директора сахарного завода задержали за ущерб экологии на 264 миллиона рублей

ФСБ задержала главу сахарного завода за устроенную в поле свалку
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

ФСБ задержала исполнительного директора Сергачского Сахарного завода по делу о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве. Об этом сообщает РБК.

По данным следствия, обвиняемый устроил вывоз подлежащих утилизации отходов предприятия на сторонний земельный участок площадью в 11 гектаров. Импровизированная свалка уничтожила плодородный слой поля и привела к деградации земель. Ущерб окружающей среде составил 264 миллиона рублей.

Ранее сообщалось о подсчетах следователей, установивших, что структуры золотодобывающей компании «Южуралзолото» нанесли ущерб экологии на шесть миллиардов рублей.

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