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16:00, 4 июля 2025Экономика

Ущерб экологии от действий «Южуралзолота» подсчитали

ТАСС: Экологический ущерб от действий «Южуралзолота» оценивается в 6 млрд руб.
Виктория Клабукова

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Структуры золотодобывающей компании «Южуралзолото» нанесли ущерб экологии на шесть миллиардов рублей. Такую сумму агентству ТАСС назвали в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, экологический ущерб, причиненный структурами компании «Южуралзолото» в Челябинской области, оценивается в 6 миллиардов рублей», — заявил источник в силовом ведомстве. Оперативные мероприятия в рамках уголовных дел о нарушении правил охраны окружающей среды осуществлялись ФСБ. Подсчеты основывались на показаниях подчиненных основного владельца компании Константина Струкова. Фигурантами дела стали директор горнообогатительного комбината «Светлинский» Сергей Щелоков и начальник золотоизвлекательной фабрики Дмитрий Бендик. Их вменяют статью 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве) и статью 254 УК РФ (порча земли).

Накануне в офисе компании «Южуралзолото» прошли обыски по делу о нарушении норм охраны окружающей среды и промышленной безопасности. Есть информация, что силовики выявили нарушения, которые привели к загрязнению водоохранной зоны и ухудшению экологической обстановки.

На фоне обысков Генпрокуратура потребовала национализировать компанию, вследствие чего акции «Южуралзолото» упали более чем на треть всего за пару дней. Позднее Центробанк дал указание остановить торги акциями предприятия.

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