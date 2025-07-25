Боец СВО рассказал о своем самом тяжелом испытании

Боец Джокер: СВО перечеркнула стандартное представление о боевых действиях

Спецоперация (СВО) на Украине стала самой сложной за всю службу, рассказал в интервью «Ленте.ру» боец с позывным Джокер из батальона спецназа Северной Осетии «Жнец» в составе 58-й армии.

По его совам, ситуация на СВО меняется ежедневно, поэтому приходится постоянно перестраиваться. «В Сирии была совсем другая война. То, чему учили годами, иногда оказывается бесполезным. Но мы адаптируемся», — говорит Джокер.

Его брат с позывным Салют, также служащий в батальоне «Жнец», подчеркнул, что каждый конфликт индивидуален, однако эта спецоперация тоже кажется ему самым тяжелым испытанием. Он отметил, что СВО полностью перечеркнула стандартное представление о боевых действиях. Братьям из сирийского опыта пригодилось умение справляться с жаркой погодой и находить индивидуальный подход к местному населению.

«Хотя здесь люди неотличимы от нас ментально и идеологически. Все равно никому нельзя верить, потому что, к сожалению, встречается много лицемерия», — добавил Джокер.

Полностью интервью бойцов СВО можно прочитать здесь.

